سمير جعجع لـ«القاهرة الإخبارية»: ما يحدث ببرلمان لبنان ليست مشاكل بين مسلمين ومسيحيين

قال الدكتور سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، إن المشكلة بين نواب البرلمان اللبناني الآن ليست بين نواب مسلمين ومسحيين على الإطلاق.

محور الممانعة

وأضاف جعجع، خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «محور الممانعة ليس كله مسلمين فبه قسم مسيحيين وقسم مسلمين، وهناك تيار مستقل وبعض الشخصيات العامة، وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي وغيرهم، إذن المشكلة ليست مشكلة مسلمين ومسحيين من جهة، ومسحيين ومسلمين من جهة أخرى، كما أنّ الخط الفاصل هو خط سياسي بين من يريد دولة فعلية في لبنان، وبين من لا يريد دولة فعلية في لبنان».

المناقشات مستمرة

وتابع: «من لا يريد دولة في لبنان يرجع إلى أنّ مصالحه لا تتحقق إلا بهذا الأمر الواقع، وهذا الوضع ليس له حل الآن، ولكن الحل الوحيد هو أن هناك تقريبا 65 نائبا خارج محور الممانعة، كما أن المشكلة أن 20 نائبا منهم لا يرغبون في اتخاذ موقف، كما حاولنا أن نتواصل معهم ونناقش هذا معهم لاتخاذ موقف واضح، كما أن المناقشات مستمرة بين نواب المعارضة».