أبرز فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. بينها ندوة للمخرج محمد ياسين

يقدم المخرج الكبير محمد ياسين، ندوة خاصة ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، التي تقام في الفترة من 16 وحتى 22 فبراير الجاري.

المهرجان من 16 إلى 22 فبراير الجاري

يتحدث المخرج محمد ياسين في ندوته حول كيفية تحضير المخرج لفيلمه قبل التصوير، وآليات التنسيق مع جميع الأقسام الرئيسية ومنها التصوير، الديكور، الموسيقى، الملابس، وغيرها، ويتطرق أيضا إلى كيفية قراءة السيناريو، وتوجيه الممثلين قبل التصوير.

ويقام على هامش فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، ماستر كلاس لمهندس الديكور أنسي أبوسيف عن كيفية توظيف الديكور دراميا.

ويتعاون المهرجان مع ملتقى ميدفست إيجيبت، لإقامة ندوة وعرض أفلام تتحدث عن علاقة الصحة بالأفلام، بحضور الفنان مينا النجار، مؤسس الملتقى، ويدير الندوة دكتورة جيداء مكي، أستاذ أمراض المخ والأعصاب واستشاري طب النوم بكلية الطب جامعة الإسكندرية بحضور صناع الأفلام والكتاب.

المهرجان ينظم ورشتين لصناعة الأفلام

كما تقام أيضا ورشتان مهمتان بالنسبة إلى صناع الأفلام بالإسكندرية الكبار والصغار، الأولى استكمالية للمخرج خالد الحجر بعشرة طلاب ممن تعلموا السنة الماضية، والعمل معهم على مشاريع أفلام قصيرة لا تتعدى الـ5 دقائق.

أما الورشة الثانية فمخصصة للأطفال الذين لا تتعدى سنهم الـ14 عاما، وهي حول كيفية التعبير وصنع فيلم قصير لا يتعدى الـ5 دقائق باستخدام الهاتف.