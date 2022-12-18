«إعلام الإسكندرية» تحصد المركز الثاني عربيا في مهرجان الشروق

فاز طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، بالمركز الثاني في مسابقة الحملات الإعلانية بمهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام على مستوى مصر والعالم العربي، وسط منافسة قوية بين أكثر من 44 جامعة، بينها 16 جامعة مصرية حكومية، و19 جامعة مصرية خاصة، و9 جامعات عربية من فلسطين والإمارات والأردن والبحرين وعمان واليمن والسعودية، وتسلمت الجائزة الدكتورة إيمان عبدالوارث، مدرس مادة الحملات الإعلامية والإعلانية، والطالب زياد عمرو، مُمثل طلاب قسم الإعلام، والطالبة سارة بخيت، مُمثلة عن فريق العمل.

أقيم المهرجان بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، وبلغ عدد المشروعات المشاركة من أقسام الإذاعة والتليفزيون 111 مشروعًا في مجالات الأفلام الروائية القصيرة، والأفلام التسجيلية، والبرامج الإذاعية، والبرامج التليفزيونية، والرسوم المتحركة، وأغاني وأوبريت.

مدرس الإذاعة: عملنا على تعديل العمل أكثر من مرة

وقالت الدكتورة إيمان عبدالوارث، مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام جامعة الإسكندرية، إن طلاب قسم الإعلام بذلوا قصارى جهدهم لإنتاج هذه الأعمال، مؤكدةً أنه تم تعديل الأعمال أكثر من مرة لتكون في أفضل شكل ممكن قبل عرضها بشكل نهائي، متقدمةً بالشكر لأميرة مطر، كبير مُخرجي قنوات النيل المُتخصصة، لإشرافها على الجانب العملي.

تفاصيل مشروع «رحلة في تاكس من أبوقير للمكس»

وأكد زياد عمرو، مُمثل طلاب قسم الإعلام بجامعة الإسكندرية، أنهم بذلوا قصارى جهدهم لإنتاج أعمال قوية تستطيع المُشاركة والمُنافسة، بل وتحقق مركزا مُتقدما، مُضيفًا أنهم استطاعوا توظيف الرسائل الإعلامية والإعلانية بشكل مهني، مُتقدمًا بخالص الشكر لأساتذته في قسم الإعلام على إتاحة مثل هذه الفرص، مُشيرًا إلى أن سوق العمل الإعلامي أصبح يتطلب الكثير من المهارات غير المسبوقة.

وحصلت الحملة الإعلانية «رحلة في تاكس من أبوقير للمكس»، على المركز الثاني، في فئة الحملات الإعلانية التابعة لمشروعات العلاقات العامة بالمهرجان، وشارك في إخراجها: «آلاء مصطفى، أحمد عمرو، وحسام محمود»، كما شارك «مصطفى علي، مارك فؤاد، وفريدي نبيل» في الإنتاج، وتم تصوير الفيلم بواسطة «ضُحى عباس، سارة بخيت، يُمنى عبد الفتاح، أماني محمد، ومنار حازم».

وضمت العلاقات العامة الخاصة بالفيلم: «محمد محمود، عبدالرحمن حسام، محاسن البنا، ومؤمن تامر»، وشارك «ضُحى عباس، سارة بخيت، وعبد الرحمن طلعت» في المونتاج، وكان الـ «سكريبت» لـ «تيا وائل ونوران ممدوح».