علي الحجار يختتم مهرجان الموسيقى العربية في «أوبرا الإسكندرية»

أحيا الفنان علي الحجار، حفلًا فنيًا، مساء الخميس، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك في ختام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ31 وذلك بمشاركة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، ونجوم الأوبرا.

ووفق بيان دار أوبرا الإسكندرية قدم «الحجار» مجموعة من أغانيه التي قدمها على مدار مشواره الفني بالإضافة إلى تترات المسلسلات، والتي حققت نجاحًا مستمرًا واضعًا بصمته الفنية عليها لتتناقلها الأجيال، منها «يا موجا يا زرقا، وزي الهوى، والمال والبنون، والزين والزينة، ومسألة مبدأ، ومتصدقيش، ويا العروسة، ومغرم صبابة، وفي قلب الليل، ولما الشتا يدق الببان، وتجيش نعيش، وأنت المدد، وعرفة، ويا إسكندراني»، مختتمًا الحفب لأغنيته «بوابة الحلوانيۚ ، ونفذت تذاكر الحفل قبل موعده ليحمل شعار «كامل العدد».

الفاصل الأول من الحفل

وقدم نجوم الأوبرا في الفاصل الأول مجموعة متنوعة ومختارة من ألحان الطرب الأصيل منها: «قلبي القاسي، ومن خطوة لخطوة يا قلبي، والدنيا ريشة، في هوا»، أداء الفنان محمود عبدالحميد، من ألحان الموسيقار كمال الطويل: «حلفني وعلى صوتك»، أدار الفنان محمد حسن، واختتمت الفنانة أميرة أحمد الفاصل بأغنية «كلمات».

تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

يذكر أن فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تواصلت لمدة 15 يومًا متتالية في الفترة من 20 أكتوبر إلى أمس الخميس، وضمت 39 حفلًا غنائي وموسيقى بمشاركة 99 فنانًا من 9 دول عربية هي: «مصر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وسوري، والعراق، والبحرين، والسعودية، وتونس».

وأقيمت على مسارح الأوبرا المختلفة في القاهرة «النافورة، والصغير، ومعهد الموسيقى العربي، والجمهورية»، ومسرح سيد درويش، وأوبرا دمنهور، إلى جانب المؤتمر العلمي الذي عقد في الفترة بين 22 و26 أكتوبر الماضي، وناقش موضوع المسرح الغنائي وعلامات فارقة في مسيرة الموسيقى العربية من خلال 7 محاور هي نشأة المسرح الغنائي العربي وازدهاره، ورواد التلحين وحتى الآن التجارب الإبداعية للمسرح الغنائي في البلاد العربية، والمسرح الغنائي العربي بين المعالجة الدرامية والرؤية الموسيقية، وتجارب مستحدثة في المسرح الغنائي العربي، وقضايا جمه وتوثيق وإحياء المسرح الغنائي العربي، بالإضافة إلى المسابقة الفنية التي تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء للشباب والأطفال وذوي القدرات الخاصة والتميز للهواه في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية، إلى جانب معرضًا لفنون الخط العربي للفنان المكرم محمد يوسف عبد اللطيف المغربي في قاعة صلاح طاهر.