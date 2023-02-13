الصين تحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات عن سوريا

حثت الصين الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، على رفع كل العقوبات أحادية الجانب المفروضة ضد سوريا للحيلولة دون وقوع كوارث إنسانية في أعقاب زلزال غازي عنتاب التركية، الذي تأثرت به العديد من المناطق السورية الواقعة على الحدود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، خلال مؤتمر صحفي، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية في نسخته الإنجليزية، إن الولايات المتحدة ينبغي أن تضع الحسابات الجيوسياسية جانبا وتنهي على الفور كل العقوبات التي اتخذتها ضد سوريا بدلا من هذه التمثيلية السياسية بتخفيف العقوبات بشكل مؤقت.

وأضاف وانج أن التدخلات العسكرية الأمريكية والعقوبات أحادية الجانب على سوريا أدت إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والمعيشية في البلاد، كما قوضت قدرة الحكومة السورية على مواجهة الكوارث بشكل كبير.

تأثير العقوبات الأمريكية على سوريا

وتابع وانج: «أعاقت العقوبات الأمريكية بشدة جهود الإنقاذ في غضون 72 ساعة من الزلزال»، والتي أعتبرها أفضل وقت لتنفيذ عمليات البحث والإغاثة، لافتا إلى أن هذا أدى بطبيعة الحال إلى تفاقم الأوضاع على الأرض، لذلك اضطرت الولايات المتحدة إلى تسييس الوضع غير الإنساني الذي أقدمت عليه.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية أنه بناء على دعوات من فرنسا وإيطاليا والمجر وروسيا، سيزور عضو وزير الخارجية الصيني وانج يي فرنسا وإيطاليا والمجر وروسيا في جولة أوروبية تبدأ غدا الثلاثاء وتنتهي في 22 فبراير الجاري.

مؤتمر ميونخ للأمن

وأشار وانج إلى أن وزير الخارجية الصيني سيحضر خلال جولته مؤتمر ميونخ للأمن في دورته التاسعة والخمسين، على أن يلقي خطابًا لإيصال رؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام الذي دعا إليه الرئيس الصيني شي جين بينج، كما سيؤكد التزام الصين الراسخ بالتنمية السلمية والمشاركة، ويوضح موقف الصين من القضايا الأمنية الدولية الكبرى.

وقال وانج أيضا إن نائبة رئيس الوزراء الصيني سون تشونلان ستزور جنوب إفريقيا واليونان بناء على دعوات رسمية من حكومتي الدولتين، لافتا إلى أنه خلال زيارتها سيتم انعقاد الاجتماع الثالث لآلية التبادل الشعبي رفيعة المستوى بين الصين وجنوب إفريقيا بداية من الأربعاء المقبل وحتى 22 من فبراير الجاري.

أزمة المنطاد الصيني مع أمريكا

وعن قضية المنطاد الصيني الذي أسقطه الجيش الأمريكي قبالة السواحل الأمريكية، كرر وانج موقف الصين بأن دخول المنطاد إلى المجال الجوي الأمريكي كان حادثا غير مقصود وغير متوقع ومعزولا تماما عن الأجسام المجهولة التي تدعو الولايات المتحدة إلى رصدها بعد واقعة المنطاد بأيام، مؤكدا أن الصين ليس لديها أي معلومات عن هذه الأجسام المزعومة.

وقال وانج إن إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد البحثي بصواريخ متقدمة هو رد فعل مبالغ فيه، متهما الولايات المتحدة بأنها الدولة الأولى في العالم في تقنيات المراقبة والاستطلاع والتجسس وامتلاكها لأكبر شبكة تجسس في العالم، مشيرا إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست بالفعل على هواتف قادة ألمانيا وفرنسا والنرويج والسويد وهولندا ودول أوروبية أخرى.