أحمد آدم يعلق في «آدم شو» على المنطاد الصيني: قالوا بالون مدني  

قال الفنان أحمد آدم إن المنطاد الصيني دخل المجال الجوي من اتجاه كندا: «فضل يلف حول أمريكا 5 أيام ومحدش من الأمريكان خد باله وكانوا فاكرينه قمر، وهو بيصور ويبعت صور للصين الصور، لحد ماظهر القمر الحقيقي بجواره».

أحمد آدم: الأمريكان طلعوا وهم كبير

وتابع «آدم» خلال تقديمه برنامج «آدم شو»، والمذاع على فضائية «الحياة»، «طلع منطاد تجسس بعد مشاكلهم الأخيرة، وبرغم التقدم اللى وصلت له أمريكا ماكانوش عارفين ده إيه وقالوا ده بالون مدني، وفعلا الأمريكان طلعوا وهم كبير».

شائعة قناة السويس

وأضاف الفنان أحمد آدم: «فيه خبر انتشر الأسبوع الماضي عن قناة السويس وقالوا مصر هتأجرها 99 سنة، ودي إشاعة واحنا واخدين على كده لكن مشكلتنا في اللى لسه بيصدق الكلام ده، وضربوا عقد لو جايبينه من مكتبه مش هيبقى كده، ياجماعة القصة مضحكة يا ريت يبقى فيه شوية فهم وضمير طالما بتاخدوا فلوس على الشائعات دي».

وأردف آدم: «القصص والإشاعات كترت للأسف والناس دي بتاخد فلوس عشان تعمل كده ويا ريت اللى لسه بيصدقهم يفكر في اللى بيتقال كويس».