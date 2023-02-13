رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

سفارة الولايات المتحدة في موسكو تنصح مواطنيها بمغادرة روسيا على الفور

كتب:

محمد علي حسن
10:20 ص | الإثنين 13 فبراير 2023
الولايات المتحدة تنصح مواطنيها مغادرة روسيا

الولايات المتحدة تنصح مواطنيها مغادرة روسيا

نصحت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها المقيمين في روسيا، بمغادرة البلاد على الفور بسبب الأزمة في أوكرانيا واحتمال تعرضهم لما وصفته بـ «اعتقال تعسفي» أو «مضايقات» من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية. 

واشنطن: احتمال وقوع اعتقالات دون سند قانوني

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو: «ينبغي على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها، مغادرتها على الفور.. عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بون سند قانوني»، وأضافت السفارة الأمريكية في موسكو: «لا تسافروا إلى روسيا»، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت السفارة الأمريكية: «اعتقلت أجهزة الأمن الروسية، مواطنين أميركيين بسبب اتهامات زائفة واستهدفت المواطنين الأميركيين في روسيا بالاعتقال والمضايقات مع حرمانهم من المعاملة المنصفة والشفافة، كما أصدرت إدانات بحقهم في محاكمات سرية ودون تقديم أدلة ذات مصداقية».

اقرأ المزيد:

روسيا تحذر اليابان من «انتقام فوري» ردا على نشر صواريخ في الجزر الحدودية

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جزئي لمبنى سكني في روسيا إلى 14 شخصا

قصف عنيف لمنطقة تسيطر عليها روسيا في زابوريجيا.. أضرار بإمدادات الكهرباء

زيلينسكي وسوناك يناقشان «صيغة السلام» وإقامة الأولمبياد بدون روسيا
بقلم محمد علي حسن