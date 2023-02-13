سفارة الولايات المتحدة في موسكو تنصح مواطنيها بمغادرة روسيا على الفور

نصحت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها المقيمين في روسيا، بمغادرة البلاد على الفور بسبب الأزمة في أوكرانيا واحتمال تعرضهم لما وصفته بـ «اعتقال تعسفي» أو «مضايقات» من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية.

واشنطن: احتمال وقوع اعتقالات دون سند قانوني

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو: «ينبغي على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها، مغادرتها على الفور.. عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بون سند قانوني»، وأضافت السفارة الأمريكية في موسكو: «لا تسافروا إلى روسيا»، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت السفارة الأمريكية: «اعتقلت أجهزة الأمن الروسية، مواطنين أميركيين بسبب اتهامات زائفة واستهدفت المواطنين الأميركيين في روسيا بالاعتقال والمضايقات مع حرمانهم من المعاملة المنصفة والشفافة، كما أصدرت إدانات بحقهم في محاكمات سرية ودون تقديم أدلة ذات مصداقية».