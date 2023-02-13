«المجتمعات العمرانية» تكشف آخر موعد للتقديم لشقق الإسكان المتوسط

منذ فتح باب التقديم وإعلان الوزارة عن الطرح، في يناير الماضي، بدأ الإقبال على شقق الإسكان المتوسط، وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، آخر موعد لحجز شقق الإسكان المتوسط بالنسبة للراغبين في الحجز.

وفي السطور التالية، نوضح آخر موعد للتقديم لشقق الإسكان المتوسط 2023 وفقا لما ذكرته هيئة المجتمعات العمرانية.

آخر موعد للتقديم لشقق الإسكان المتوسط

ويعد آخر موعد للتقديم لشقق الإسكان المتوسط ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، هو يوم الخميس المقبل الموافق 16 فبراير الجاري.

وطرحت وزارة الإسكان كراسة الشروط الخاصة بالشقق المطروحة وأوضحت خطوات الحجز وهي كالآتي:

الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بنك الإسكان والتعميرمن خلال الضغط هنا.

- اختر المشروع المراد الحجز به من دار مصر وسكن مصر أو جنة.

- اضغط على حجز الوحدات السكنية.

- إنشاء حساب جديد وإدخال كلمة مرور.

- تسجيل جميع البيانات المطلوبة التي تتضمن الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي.

- سداد مقدم جدية الحجز.

- وبعدها ستصل إليك رسالة تأكيدية بنجاح عملية الحجز.

وتخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة)، سيكون بأسبقية الحجز الإلكتروني على الموقع المخصص لذلك.

ويصل مبلغ جدية الحجز إلى 100 ألف جنيه بالنسبة لمشروع جنة، فيما يصل مشروع دار مصر إلى نحو 80 ألف جنيه، ويبلغ مشروع سكن مصر 70 ألف جنيه.

والمدن المطروحة ضمن سكن مصر هي "أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبورالجديدة والشروق، المنصورة الجديدة".

والمدن المطروحة ضمن دار مصر هي: "15 مايو، العبور، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة".

مشروع جنة يشمل مدن: "6 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديدة، القاهرة الجديدة، ملوى الجديدة والمنصورة الجديدة".