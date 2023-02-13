خطوات حجر شقق الإسكان الاجتماعي 2023 إلكترونيا.. باقِ 3 أيام

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 والإطلاع على كراسة الشروط ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، لافته إلى أنّ يوم 16 فبراير الجاري آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.

كراسة الشروط

ونوهت إلى أنه قبل أن يتم حجز شقق للإسكان في المشروعات المتوفرة، يجب الإطلاع على كراسة الشروط، وهي كالآتي:

- اختر المشروع المراد الحجز به.

- سدد مقدم جدية الحجز.

- اتبع الخطوات المتبقية لإتمام الحجز الإلكتروني.

- بعد إتمام الخطوات، ستصل إليك رسالة تأكيدية بنجاح عملية الحجز.

خطوات حجز شقق الإسكان في بنك التعمير والإسكان

- أولًا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بنك الإسكان والتعمير، ويمكن الدخول مباشرة من هنا https://www.hdb-egy.com/index.php.

- اختار خدمات إسكانية، ثم حجز الوحدات السكنية.

- إنشاء حساب جديد وإدخال كلمة مرور.

- تسجيل جميع البيانات المطلوبة التي تتضمن الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي.

وأكدت الوزارة أنّ تخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة)، سيكون بأسبقية الحجز الإلكتروني على موقع بنك التعمير والإسكان.

وتضمنت كراسة الشروط الخاصة بـ شقق الإسكان الاجتماعي 2023 تسديد قيمة جدية الحجز، كما يلي:

- مشروع جنة 100 ألف جنيه.

- مشروع دار مصر 80 ألف جنيه.

- مشروع سكن مصر 70 ألف جنيه.

مدن يتوفر بها المشروعات السكنية

9 مدن يتوفر فيها مشروع سكن مصر وهي: أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبورالجديدة والشروق، المنصورة الجديدة.

4 مدن يتوفر بها مشروع دار مصر وهي: 15 مايو، العبور، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة.

6 مدن يتوفر بها مشروع جنة وهي: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديدة، القاهرة الجديدة، ملوى الجديدة والمنصورة الجديدة.