كراسة شروط شقق الإسكان في برج العرب الجديدة.. الأسعار والتفاصيل

يتجه سكان عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة كراسة شروط شقق الإسكان في برج العرب الجديدة 2023 للتعرف علي الأسعار والتفاصيل وذلك بعدما طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الوحدات السكنية لعام 2023، بمشروع دار مصر بمساحات تتراوح من 100 إلى 150م2 بمدن «برج العرب الجديدة، 15مايو، العبور، دمياط الجديدة» وذلك ضمن عمليات طرح الوحدات السكنية بمختلف المشروعات والمستويات لتلبية رغبات المواطنين بإجمالي عدد 22335 وحدة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، رابط كراسة شروط شقق الإسكان في برج العرب الجديدة 2023، وكافة تفاصيل الوحدات من أسعار وطرق السداد والتقديم، بحسب ما أعلنته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شروط الحصول على شقق برج العرب 2023

- أن يكون المتقدم للحجز شخص طبيعي مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام في تاريخ الطرح وان يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم او لأحد أفراد اسرته الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

- يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

تفاصيل وحدات الدور الأرضي في شقق برج العرب 2023

بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم اتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

أعداد وأماكن وحدات شقق الإسكان في برج العرب

ويشهد الإعلان الحالي طرح 383 وحدة سكنية في برج العرب بالتحديد في الحي السكني الثالث تتراوح المساحة من 100 إلى 150 متر مربع بمختلف الأدوار من الأرضي إلى الرابع.

أسعار وحدات شقق الإسكان في برج العرب

تعد تقديمة الوحدة موحدة لجميع الوحدات بالرغم من اختلاف المساحات وقدرها 80 ألف جنيه، ويبلغ سعر المتر 6120 جنيه ويتم حسبة الرقم كامل وفقا للمساحة.