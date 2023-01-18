بدأت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتاحة عدد من شقق الإسكان المتوسط ضمن مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، خلال الأيام القليلة الماضية، على أن يكون الحجز «أون لاين» عبر الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد حجز شقق بنك الإسكان والتعمير ضمن «سكن مصر ودار مصر وجنة»، وفق كراسة شروط وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

موعد اختيار وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة عبر موقع بنك التعمير والإسكان

شقق بنك الإسكان والتعمير «سكن مصر»

وفق كراسة شروط سكن مصر الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية، يبدأ الحجز الفعلي واختيار الوحدات السكنية المتاحة ضمن المشروع بداية الخميس الموافق 9/03 /2023 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 11.59 من منتصف ليل يوم الأحد 12/03/2023 .

شقق بنك الإسكان والتعمير «دار مصر»

وفق كراسة شروط دار مصر الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية، يبدأ الحجز الفعلي واختيار الوحدات السكنية المتاحة ضمن المشروع بداية من يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس المقبل، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 11.59 من منتصف ليل يوم الأربعاء الموافق 8 مارس.

شقق شقق بنك الإسكان والتعمير «جنة»

وفق كراسة شروط جنة الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية، يبدأ الحجز الفعلي واختيار الوحدات السكنية المتاحة ضمن المشروع بداية من يوم الأحد الموافق 5/03 /2023 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 11.59 من منتصف ليل يوم الإثنين الموافق 4/5/2023.