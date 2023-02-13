مصرع طفلة دهستها سيارة في العلمين بمطروح.. «عمرها سنتان»

لقيت طفلة مصرعها دهستها سيارة منذ قليل، في مدينة العلمين بمحافظة مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت مباحث قسم شرطة العلمين اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

تفاصيل حادث دهس العلمين

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مساء اليوم الاثنين، ضحية حادث دهس سيارة مدينة العلمين، وتدعى «مكة إسماعيل ياسين» وتبلغ من العمر عامين، ومقيمة في مدينة العلمين، وجرى عمل إنعاش قلبي ورئوي لها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وجرى وضع الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العلمين النموذجي، تحت إشراف مفتش الصحة وجهات التحقيق.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل لجهات التحقيق، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.