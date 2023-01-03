تفاصيل حادث جيرمي رينر.. دهس نفسه بالخطأ وخضع لجراحة عاجلة

تشغل تفاصيل حادث جيرمي رينر، الجمهور حول العالم، بعدما تسبب الحادث في دخول الممثل الأمريكي المستشفى، متأثرًا بتعرضه لإصابات بالغة في الصدر والعظام، أثناء محاولته جرف الثلج من أمام منزله في اليوم الأول من العام الجديد 2023، قبل أن يؤكد «رينر»، أن حالته حرجة، لكنها مستقرة، حيث يوجد في وحدة العناية المركزة، بعد إجراء عملية جراحية، أمس.

تفاصيل حادث جيرمي رينر

كشفت شبكة «BBC»، تفاصيل حادث جيرمي رينر، حيث كان يحاول الممثل الأمريكي إزاحة الثلوج من الطريق خارج منزله في رينو بولاية نيفادا، باستخدام محراث الثلج الخاص به، حتى تتمكن عائلته من الخروج بعد عاصفة شديدة ضربت المنطقة، لكنه أصاب نفسه عن طريق الخطأ، حيث صدم ساقه، على بعد حوالي ربع ميل من منزله، ليعاني من إصابات في الصدر والعظام، تتطلب إجراء عمليتين جراحيتين، لمعالجة الإصابات التي تعرض لها في الحادث.

تدخل أحد الجيران، الذي تصادف أنه طبيب لإنقاذ «رينر» حتى وصول الفرق الطبية، ووضع عصبة على ساقه المصابة، لوقف النزيف، لكنه عانى من فقدان كثير للدم، قبل أن يتم نقله جوًا إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث خضع الممثل البالغ من العمر 51 عامًا، لأول عملية جراحية له أمس الإثنين، كجزء من عملية تعافي طويلة، لكن الحالة تستدعي الخضوع لعملية ثانية.

تحقيقات لكشف تفاصيل حادث جيرمي رينر

لم يوضح مكتب شريف مقاطعة واشو، تفاصيل حادث جيرمي رينر، أو الكشف عن كيفية وقوع حادث كاسحة الثلج، لكنه قال إن فريق التحقيق في الحوادث الكبرى، يبحث في ملابسات الحادث، ومن المقرر أن تصدر عائلة الممثل الأمريكي، بيانًا صحفيًا، تكشف خلاله تفاصيل الحادث.