تفاصيل التحقيقات في حادث «نجم مارفيل» جيرمي رينر.. دهس نفسه

طمأن الممثل الأمريكي جيرمي رينر، نجم أفلام «مارفيل»، جمهوره على تطورات حالته الصحية، بعد الحادث الذي تعرض له في أول أيام العام الجديد أثناء جرف الثلج من أمام منزله، ونقل على إثره إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية، ونشر «رينر» صورة عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «شكرًا لكم جميعًا على كلماتكم الرقيقة، الكتابة الآن صعبة عليّ للغاية.. لكني أرسل الحب لكم جميعًا».

وعلى الجانب الآخر، كشف عمدة مقاطعة واشو، تفاصيل الحادث الذي تعرض له جيريمي رينر، والذي تعرض للدهس من قبل كاسحة الثلج التي كان يقودها عندما كان يساعد أحد أفراد أسرته بعد ما علقت سيارته في الجليد، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تعرض للدهس من قبل كاسحة الثلج التي كان يقودها .. تفاصيل حادث جيرمي رينر

قال دارين بلعام شريف مقاطعة واشو، خلال مؤتمر صحفي: «بناءً على تحقيقنا، فإن سيارة رينر الشخصية والتي كان يقودها أحد أفراد العائلة كانت عالقة في الثلج بالقرب من منزله، وركب كاسحة الثلج في محاولة لتحريك السيارة، وبعد سحب السيارة بنجاح خرج رينر من الكاسحة للحديث مع أحد أفراد الأسرة، وهنا بدأت الكاسحة في التحرك»، مضيفا: «حاول السيد رينر العودة إلى مقعد القيادة في الكاسحة ولكنه تعرض للدهس من قبلها في أثناء ذلك، وهو ما رواه شاهد عيان بالتفاصيل».

التحقيقات في حادث جيرمي رينر مازالت مستمرة

وبحسب الشريف، أن الثلوج كانت ترتفع بمقدار 3 أقدام على الأرض وقت وقوع الحادث، والعديد من السيارات العالقة أغلقت الطرق، مما زاد من صعوبة الوصول إلى مكان الحادث، ولكن بمجرد وصولهم، تلقى «رينر» الإسعافات الأولية، مشيرا إلى أن التحقيقات في الحادث مازالت جارية.

وخضع جيرمي رينر لعمليتين جراحيتين بعد إصابته بصدمة حادة في الصدر وإصابات في العظام بسبب الحادث، وبعد الجراحة نقل في وحدة العناية المركزة في «حالة حرجة ولكنها مستقرة»، وفقا للممثل الإعلامي له.