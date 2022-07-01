رغم إصابته.. فوز طالب في جامعة المنصورة ببرونزية ملاكمة «البحر المتوسط»

هنأت جامعة المنصورة اليوم، عمر عبد العزيز، الطالب بكلية الآداب بالجامعة، لفوزه بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط للملاكمة وزن 69 كجم، والمقامة في وهران بدولة الجزائر، وذلك على الرغم من الإصابة التي لحقت به في مباراة فرنسا.

تهنئة جامعة المنصورة للملاكم عمر عبد العزيز

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان، «أنه في إطار تبني وتشجيع جامعة المنصورة للمتفوقين في كافة المجالات والأنشطة، يتقدم كل من الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، والدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب، والدكتور مصطفى أمين، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية والمشرف العام على فريق طلاب المحروسة، بالتهنئة للبطل العالمي عمر عبد العزيز، الطالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة وعضو فريق طلاب المحروسة، وذلك لحصوله على الميدالية البرونزية للملاكمة وزن 69 كجم في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران بدولة الجزائر».

عمر عبدالعزيز فاز بالبرونزية رغم إصابته

وقال الدكتور مصطفى أمين، المدير الفني للبطل، إن عمر عبد العزيز فاز على بطل دولة ليبيا على الرغم من إصابته في مباراة فرنسا والذي تمكن من الفوز بها، مشيرا إلى إشادة الجميع بالأداء الفني الرائع للبطل خلال مبارياته، وكذلك أداءه القوي أمام بطل دولة منتينجرو.

يذكر أن عبد اللطيف منيع، ابن مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، فاز بالميدالية الفضية لدورة ألعاب البحر المتوسط في المصارعة الرومانية، وزن 130 كجم.