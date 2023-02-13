التعليم: لا نقل أو ندب للمشرفين وأمناء المعامل دون مراجعة تنسيق الابتدائي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية ردا على الاستفسار الوارد من بعض المديريات التعليمية بشأن مدى تبعية عدة وظائف من حيث إصدار نشرات الندب أو النقل لهم؛ وشملت أمين معمل علوم وأمين معمل حاسب آلي ومشرف نشاط وأمين مرافق زراعية ومشرف تغذية وأخصائي تغذية، وفني وسائل تعليمية ومشرف وسائل تعليمية، موضحة أن تبعية هذه الوظائف لتنسيق الإداريين في حركات النقل والندب بعد الرجوع إلى تنسيق الابتدائى للوقوف على العجز والزيادة.

النقل الخارجي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب لها، أن النقل الخارجي يكون بين المديريات دون الرجوع إلى الوزارة، إذ أن هذه الوظائف تتبع القانون رقم 81 لسنة 2016.