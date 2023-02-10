تربوي عن مسابقة التربية والتعليم 2023 الجديدة: تختار أكفأ المعلمين

أكد الدكتور أحمد عبدالرشيد أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، ووكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً، أن مسابقة التربية والتعليم 2023 الجديدة تستند ضمن مؤشرات اختيارها على خريجي كليات التربية بعد اجتياز الاختبارات ومعايير وشروط المسابقة، موضحاً أن هؤلاء الخريجين مؤهلون للعمل كمعلمين بمرحلة التعليم الابتدائي، وذلك له العديد من الفوائد التربوية على عناصر العملية التعليمية التي سوف تسفر عنها هذه المسابقة في اختيار أكفأ المعلمين للعمل بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

مسابقة التربية والتعليم 2023 تسهم في توظيف الوسائط التكنولوجية

وأضاف الدكتور أحمد عبد الرشيد، لـ«الوطن»، أن مسابقة التربية والتعليم 2023 الجديدة، تسهم نتائجها في تحسن كبير لمنظومة التعليم في مصر، أولها تصميم مواقف التعليم والتعلم المستندة لنواتج التعلم المحفزة للابتكار والإبداع لدى المتعلمين بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، والجدارات المهنية لإدارة مواقف التعليم والتعلم بالصفوف الأولى من المرحلة التعليمية، وتوظيف الوسائط التكنولوجية الداعمة لعناصر التحول الرقمي في بيئات التعليم والتعلم.

تقويم المخرجات التعليمية المستهدفة

وأضاف أن فوائد هذه المسابقة، تشمل أيضا توظيف استراتيجيات تفريد التدريس المستندة لخصائص ومتطلبات نمو المتعلمين، وتوظيف الأنشطة التربوية والألعاب التعليمية القائمة على تنمية المهارات الحياتية لدى المتعلمين، واكتشاف أنماط التعليم والتعلم المستندة لمسارات الفهم ذي المعنى، وتقويم المخرجات التعليمية المستهدفة وفقا لخرائط نواتج التعلم بمناهج الصفوف الأولى بالمرحلة الإبتدائية.

وتعمل على اكتشاف المواهب لدى المتعلمين بالصفوف الأولى بالمرحلة الإبتدائية ودعم وتوجيه هذه المواهب وفقا للمنهجية العلمية للإرشاد الأكاديمي بالمؤسسات التعليمية، وتعزيز استجابات المتعلمين بالصفوف الأولى بالمرحلة الإبتدائية وفقا للمنهجية العلمية الداعمة لبقاء أثر التعلم.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن تفاصيل وظائف معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع محافظات الجمهورية، التي يبدأ التقديم لها يوم إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 23 فبراير الجاري.