«التعليم» تعلن عن مسابقة للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للصفوف الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجتها للتعاقد مع 30000 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى (الأول والثاني والثالث) للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم التقديم للإعلان إلكترونيًا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارًا من 23 فبراير 2023 وحتى 9 مارس من العام نفسه، على رابط بوابة الوظائف الحكومية .

شروط التقدم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم

وحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شروط التقدم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم فصل للصفوف الابتدائية الأولى «الأول والثاني والثالث»، وهي كالتالي:-

- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو الجهاز بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تاديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان .

- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية تعليم أساسي/ ابتدائي / معلم فصل.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم، وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- سداد مبلغ مقداره 24 جنيها، الكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية:- «البنك الأهلى بنك مصر - بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم اداء 9/450/781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع».

المستندات المطلوبة للتعاقد مع 30 ألف معلم

كما حددت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونه بصيغة (PG):-

- صورة شخصية للمتقدم.

- بطاقة الرقم القومي سارية (وجهان).

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) .

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى (إن وجد).

- الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة اناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي

- لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).