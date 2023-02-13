كاتب صحفي لـ«إكسترا نيوز»: كلمة الرئيس السيسي للدول العربية اليوم من القلب

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القمة العالمية للحكومات، كان من القلب للعقول والأفئدة في دبي ومصر والعالم العربي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»: «الحديث كان به كثير من الدفء والحميمية وكثير من وثاقة العلاقات المصرية الخليجية، وخصص العديد من الرسائل المتعددة الاتجاهات والأبعاد التي أطلقها الرئيس السيسي للجميع في المنطقة، فيما يتعلق بالمساندة والوقوف والدعم والغطاء والرعاية من قبل الأشقاء في الخليج وخاصة في الإمارات والممكلة العربية السعودية والكويت».

توفير استحقاقات الدعم لمصر

وتابع: «وطرح الرئيس عددا من القضايا، واستطاعت دول عربية منها الإمارات والسعودية والكويت توفير استحقاقات الدعم لمصر بعد 3 يوليو 2013، والحديث كان فيه الكثير من الصراحة، وكثير من بعض الأمور التي تطرح لأول مرة، ووجه الرئيس الشكر والتقدير والعرفان للقيادة في الإمارات والسعودية والكويت».