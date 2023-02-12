مجلة «روزاليوسف» تحتفي بالعلاقات السعودية المصرية: «لن ترونا إلا معا»

صدَر العدد الجديد من مجلة «روز اليوسف»، التي تصدر عن مؤسسة روز اليوسف الصحفية السبت من كل أسبوع، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشمل عدد هذا الأسبوع عدد من الموضوعات الهامة التي تجرى على الساحة السياسية.

مجلة روزاليوسف

وشمل غلاف العدد الأول من مجلة روزاليوسف لهذا الأسبوع، أبرز المواضيع التي تحدث عنها العدد والتي جاءت كالتالي:

لن ترونا إلا معًا

الرئيس السيسي: واجب علينا عند الحديث عن الأشقاء أن نزيد العلاقات ودا

من الرياض رسائل الإخاء

ومقالات خاصة لـ«روزاليوسف» من كبار الكتاب السعوديين

ومن القاهرة مقالات لكبار كتبنا

جبل الود لن ينقطع

وجاء مقال الكاتب الصحفي، أحمد الطاهري، تحت عنوان «الحتمية الاستراتيجية تحكم العلاقة بين مصر والسعودية.