سفارة السعودية في أنقرة: البحث عن مواطنة ضمن عداد المفقودين بسبب زلزال تركيا

كشف القائم بأعمال سفارة السعودية في أنقرة، أن البحث لا يزال جاريا عن مواطنة سعودية، ضمن عداد المفقودين تحت الأنقاض، إذ كانت في أحد المباني السكنية المنهارة بسبب الزلزال، وفقا لشبكة «بي بي سي».

عدم وجود قتلى وجرحى سعوديين

وأكدت المملكة العربية السعودية، بناء على معلومات السفارة، عدم وجود قتلى أو جرحى لسعوديين في المناطق التي وقع بها الزلزال، باستثناء المواطنة التي يبحث عنها فريق السفارة بالتنسيق مع ذويها.

وقالت السعودية، إنه جرى إخلاء 45 سعوديا، مضيفة أن الهيئات التي تم تكليفها تعمل على التواصل مع أي سعودي في مناطق الزلزال، وجميعهم حاليا في فندق في مدينة آمنة بعيدة عن منطقة الخطر، مشيرة إلى تنظيم رحلات عودتهم إلى جدة أو الرياض.

مصرع 11 ألف شخص إثر الزلزال في تركيا وسوريا

وكان زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر أمس الأول الاثنين، وأسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص حتى الآن، وإصابة الآلاف، وألحق أضرار جسيمة في البلدين، كما شعر به سكان مصر والعراق والأردن ولبنان وقبرص.

كما ضرب زلزال آخر بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة كهرمان مرعش الواقعة في جنوب شرق تركيا، اليوم الأربعاء، وكان على عمق 9 كيلومترات، بحسب ما أفادت شبكة «العربية نت» منذ قليل في نبأ عاجل.