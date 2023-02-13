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أحمد المسلماني: نقل 30 مليون نسمة للمدن الجديدة لتخفيف العبء عن المحافظات

كتب:

محمد أيمن سالم
09:47 م | الإثنين 13 فبراير 2023
الإعلامي أحمد المسلماني

الإعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الدولة المصرية تستهدف من إنشاء مدن الجيل الرابع استيعاب الزيادة السكانية وتخفيف العبء عن المحافظات، من خلال توجيه ما يقرب من 30 مليون نسمة للمدن الجديدة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 6 ملايين نسمة من المقرر أن يتم نقلهم للعاصمة الإدارية، وملايين السكان في أكتوبر الجديدة أيضا.

التوسع في الخريطة البشرية 

وأوضح المسلماني، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» المذاع على قناة «الحياة»، أن الدولة تعمل على التوسع في الخريطة البشرية بمصر، مشيرا إلى أن مدن الجيل الرابع هي مدن خضراء تتميز بمساحات كبيرة من الزراعة بعكس القاهرة والإسكندرية، كما تتضمن تدوير المخلفات بشكل لا يضر بالبيئة ويجعلها صديقة لها.  

مدن ذكية

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أن المدن الجديدة هي مدن ذكية تتضمن الخدمات الإلكترونية واستخدام الإنترنت على نطاق واسع، ولديها تنمية اقتصادية من خلال المشروعات التنموية وتطوير المال والأعمال في المدن الجديدة، لافتا إلى أن القاهرة كانت ستشهد أزمة مرورية في حال عدم حلها بالتوسع في المدن الأخرى وتجديد المساحة البشرية والسكانية في الخريطة السكانية.

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