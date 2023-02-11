الإعلامي أحمد المسلماني: الدول الغربية تحارب بعضها وتتحد لمحاربة العالم

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه بعد انتهاء الحرب بين فرنسا وبريطانيا، اتجه البريطانيون لغزو أمريكا لمنعهم من الهجوم على كندا وحماية مصالحها هناك، ودخلت بريطانيا البيت الأبيض وحرقته في 1812 بعد نهبه، وكذلك وزارة الخزانة والكونجرس الأمريكيين.

الحرب ضد أمريكا في كندا

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى المذاع على قناة الحياة، أن الدول الغربية لا تتحد دائما، وأحيانا تتفق وتحارب العالم وأحيانا تحارب بعضها البعض، وبريطانيا جزء من قوتها التاريخية يرجع لجرأتها في اتخاذ القرار، وحاربوا ضد نابليون وفي الوقت ذاته ضد أمريكا في كندا.

الهنود الحمر والأمريكان

وأشار إلى أن فكرة وضع شريط حدودي عادل ليست جديدة وحاول البريطانيون وضعها بين الهنود الحمر والأمريكان وكندا، بما يؤكد أن التاريخ يتكرر ويعيد ما حدث في الماضي، في ظل حرب غامضة ومجهولة عام 1812 نتج عنها احتراق أهم معالم أمريكا، وتوسطت روسيا بين أمريكا وبريطانيا ولكن الوساطة لم تنجح.