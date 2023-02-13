مصر والسعودية.. تعاون اقتصادي قوي يعكس متانة العلاقات بين البلدين

يعكس التعاون التجاري والاقتصادي القوي بين مصر والسعودية، قوة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين تاريخيا، ويعزز تلك العلاقات الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في كلا البلدين.

ووفق بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نما حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة 50,5% خلال الربع الأول من عام 2022، ليصل إلى 2,573 مليار دولار مقابل 1,709 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

قيمة التجارة بين مصر والسعودية

وتشير البيانات إلى أن التجارة بين البلدين حققت نموا بنسبة 60% خلال شهر مارس الماضي، لتبلغ 995,119 مليون دولار في مقابل 622,072 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2021.

وتلقى السوق السعودية 8,1% من الواردات المصرية خلال أول 3 أشهر من عام 2022، بقيمة 1,96 مليار دولار في مقابل 1,23 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنمو قدره 59,4%.

وهناك نمو مستمر للعلاقات التجارية بين البلدين والتي انعكست في تبوء السعودية المرتبة الثانية كأكبر سوق مستقبلة للصادرات المصرية السلعية خلال عام 2021 بإجمالي مليار و994 مليون دولار، فيما تبوأت مصر المرتبة السابعة كأكبر سوق مستقبلة للصادرات السعودية السلعية في نفس العام بإجمالي مليارين و478 مليون دولار، مؤكدة أن هذا التعاون الكبير يعزى إلى توافق الرؤى بين قيادتي البلدين، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومتان المصرية والسعودية لدعم أطر التعاون المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

واردات مصر من السعودية

وفي المقابل، زادت قيمة واردات مصر من اللدائن ومصنوعاتها من السعودية بنسبة 51,3% لتبلغ 458,021 مليون دولار في مقابل 302,706 مليون دولار، ومن المنتجات الكيماوية العضوية بنسبة 25,1% لتسجل 63,641 مليون دولار في مقابل 50,881 مليون دولار، ومن الألومنيوم ومصنوعاته بنسبة 10,6% لتحقق 34,565 مليون دولار في مقابل 31,261 مليون دولار.

واستحوذت السعودية على 4,4% من صادرات مصر خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022، بقيمة 612,559 مليون دولار في مقابل 479,451 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنمو قدره 27,8%.

السعودية أكبر شريك تجاري

تُعد السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال العام الماضي 4.3 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 34%.

وشهدت الصادرات المصرية إلى السوق السعودية ارتفاعاً بنسبة 17% خلال العام الماضي، حيث بلغت 1.99 مليار دولار مقابل 1.69 مليار دولار خلال عام 2020، وجاءت مواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية، والملابس الجاهزة، والأثاث أبرز المنتجات المصرية المصدرة للسوق السعودية.

العلاقات السعودية المصرية اقتصاديا

وفي الوقت نفسه، تشير بيانات وزارة التخطيط إلى تجاوز حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية 4.4 مليار دولار في عام 2020، فيما تتصدر السعودية الدول العربية المستثمرة في مصر، موضحة أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودية تواصل نموها.

وأكد تقرير للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن حجم المشروعات المصرية في السعودية ارتفع ليبلغ 1300 مشروع، باستثمارات 2.5 مليار دولار.