كاتب سعودي لـ«إكسترا نيوز»: قوة مصر تعطي قيمة للأمة العربية

قال الدكتور محمد الحبابي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية من السعودية، إن العلاقات المصرية السعودية بدأت عندما زار مؤسس الممكلة العربية السعودية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل مصر عام 1946 بعد لقاء مع الرئيس الأمريكي روزفيلت، على متن إحدة مدمرات الجيش الأمريكي، وأرسيا اتفاقا بمجال الأمن والطاقة بالمنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «إكسترا نيوز»: «أوصى الملك عبدالعزيز أبناءه بمصر، وقال إنه لا غنى لمصر عن الممكلة ولا غنى للمملكة عن مصر، ومصر هي قيمة وقامة في الأمة العربية بتعداد سكان يتجاوز 105 ملايين وبعلماء وباحثين وجيش عظيم».

وتابع: «قوة مصر في مجال السياسة والاقتصاد، من النواحي العسكرية والأمنية هي قوة للمملكة العربية السعودية وقوة لمجلس التعاون الخليجي، والأقلام الصحفية التي يخونها التعبير أو طريقة التوضيح والحديث عن العلاقات نقول لهم لن تنالوا من العلاقات السعودية المصرية، وما هو قادم خير للبلدين بالتنسيق بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان وولي عهده دائما حاضر بين الجانبين».