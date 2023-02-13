أماكن فسح بأسعار بسيطة للخروجات في عيد الحب.. تعرف عليها

يحرص الكثيرون على الاحتفال بالفلانتين، ويبحثون عن أماكن فسح بأسعار بسيطة للخروجات في عيد الحب للاحتفال مع الحبيب بتلك المناسبة التي تأتي يوم 14 من شهر فبراير من كل عام.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز أماكن فسح بأسعار بسيطة للخروجات في عيد الحب.

أماكن فسح بأسعار بسيطة للخروجات في عيد الحب

لمحبي الأجواء الباردة والصقيع يمكنهم اختيار مركب وسط النيل وأخذ جولة ممتعة وسريعة بأحد المراكب السياحية الموجودة على أي مرسى بالنيل بسعر 25 جنيها، وقد تقضي 30 دقيقة أو ساعة على مركب خاص ب200 جنيه.

وهناك من يعشق الأفلام والسينمات، لذا يكون خيار الذهاب إلى السينمات في عيد الحب مناسب له ولمحبوبه، بسعر يبدأ من 100 جنيه، كما يوجد سينما بأسعار رخيصة مثل سينما زاوية في شارع عماد الدين، وسط البلد.

ويمكن الذهاب إلى الحدائق العامة للجلوس سويا والحديث في جو هادئ في الهواء الطلق، ويمكن اختيار عدد من الحدائق المميزة بأشجارها والألعاب بها والكافيهات، مثل:

- حديقة الأزهر في منطقة الدراسة على طريق صلاح سالم، وسعر التذكرة بها 30 جنيها.

- الحديقة الدولية- الحديقة اليابانية- حديقة الفسطاط أو الأسماك أو الأورمان.

- الحسين وشارع المعز وبيت السحيمي، هما خيار مميز لمن يحبون الأماكن التاريخية، ويوجد بها العديد من المزارات الأثرية والأماكن التاريخية، ويجلسون على أحد مقاهي الحسين.

- كما يمكن زيارة برج القاهرة، ورؤية مصر من أعلى نقطة بها، ويوجد مطعم بداخله على شكل دائري، ويمكنكم التقاط بعض الصور التذكارية به.

- ممشى أهل مصر، يتميز بمناظره الرائعة على الكورنيش حيث يطل على النيل ويمكنك قضاء وقت مميز به مع الحبيب سواء بالتمشية بشكل مجاني أو الجلوس في الكافيهات بسعر تذكرة 20 جنيها.