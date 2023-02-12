أنغام ورامي جمال وعمر كمال يطرحون أغاني جديدة بمناسبة عيد الحب

يطرح عدد كبير من نجوم الفن، عددا من الأغنيات الرومانسية بمناسبة عيد الحب، الذي من المقرر الاحتفال به سنويا في الرابع عشر من شهر فبراير المقبل.

أمير طعيمة يكتب أغنية أنغام لعيد الحب

يأتي على رأس تلك الأغنيات، أغنية الفنانة أنغام الجديدة «خليني شوية معاك»، والتي من المقرر أن تطلق خلال الساعات المقبلة، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التي حمست أنغام جمهورها من خلالها.

وطرح الفنان رامي جمال منذ أيام قليلة، أغنية «عاملة إيه» التي تعد أولى إنتاجاته، في مسيرته الفنية، من كلمات أحمد العذب وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة، وأحمد حسام، وحققت نجاحا كبيرا مع طرحها عبر موقع يوتيوب.

عمر كمال وشيماء المغربي يطرحان «النجمة البعيدة»

كما يستعد عمر كمال والفنانة شيماء المغربي لطرح أغنية بعنوان النجمة البعيدة بطريقة الدويتو استكمالا لنجاح «أنتي قلبي» التي طرحت العام الماضي.