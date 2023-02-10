فنانون ألغوا حفلات عيد الحب تضامنا مع ضحايا زلزال سوريا وتركيا

ما زال الحزن يخيم على الوسط الفني والغنائي بعد زلزال سوريا وتركيا والذي راح ضحيته الآلاف، لذلك قرر عدد كبير من مطربي الوطن العربي إلغاء حفلات عيد الحب هذا العام، ونستعرض خلال السطور التالية أبرزهم:

مايا دياب: الفن إنسانية قبل أن يكون ترفيه

أعلنت مايا دياب، خلال حسابها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، إلغاءها حفلات عيد الحب في لبنان ودبي، وعلقت قائلة: «طالبت وسعيت والحمد لله قدرت إني ألغي الحفل، الفن إنسانية قبل أن يكون ترفيه والفنان لازم يكون حاسس بالحد الأدنى من الفرح حتى يفرّح الناس وأنا ما قادرة كون إيجابية بظل هالكارثة التي لن نتخطاها‏، أعتذر من كل شخص كان حاجز إن شاء الله نلتقي بالفرح».

مروان خوري: الوجع أكبر من أي محاولة للترفيه عنه

أما الفنان مروان خوري فقد أعلن هو الآخر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، إلغاءه حفل عيد الحب والذي كان من المقرر إحياؤه يوم 13 فبراير في الشام وعلق قائلا: «نظرا للكارثة والمأساة التي حلت بإخوتنا في سوريا، ولأن الوجع أكبر من أي محاولة للترفيه عنه، سيتم تأجيل حفلاتي في الشام وطرطوس إلى أجل غير مسمى».

هاني شاكر يلغي حفل عيد الحب في سوريا

وأعلن أيضا الفنان هاني شاكر إلغاء حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في سوريا ضمن الاحتفالات بعيد الحب، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وائل كافوري يلغي حفله في قبرص

والمطرب اللبناني وائل كفوري هو الآخر أعلن عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته يوم 18 فبراير في قبرص.

عمرو دياب يلغي حفله في قطر

كما أعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في قطر خلال بيان صحفي عن تأجيل حفل عمرو دياب في 14 فبراير نظراً للكارثة الإنسانية التي المّت بالشعبين الشقيقين في سوريا وتركيا.