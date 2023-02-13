«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن العلاقات المصرية السعودية: تاريخ من الأخوة ورباط دائم

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا عن العلاقات المصرية السعودية، بعنوان «تاريخ من الأخوة والدعم المتبادل.. العلاقات المصرية السعودية رباط دائم لن ينقطع».

العلاقات المصرية السعودية

وقال التقرير: «تاريخ من الأخوة والدعم المتبادل تميزت به العلاقات المصرية السعودية، وأكدته العبارات والتصريحات الرسمية في مقدمتها كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي كررها في أكثر من مناسبة التي لخص فيها أهمية العلاقات المصرية الخليجية وتحديدا الممكلة العربية السعودية، قائلا: (مسافة السكة وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القوي المصري)».

وأضاف: «وبرهنت عليه المواقف المتعددة عبر محطات تاريخية لا ينكرها إلا المغرضون، العلاقات التي تجمع مصر والسعودية هي علاقات متجذرة تاريخيا في توحد الممكلة كان البلد الأول الذي يزوره الملك عبدالعزيز مؤسس السعودية هو مصر، قبل أن تصبح جمهورية، وكان عام 1926 عاما مهما في العلاقات بين مصر والسعودية، حيث تم توقيع معاهدة الصداقة بين الدولتين».

السعودية تقف بجانب مصر

وتابع: «وكانت السعودية مؤيدة لمطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية، ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية، والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية، فالعلاقات ممتدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية وشارك الجيش السعودي في جميع الحروب التي خاضتها مصر ابتداء من عام 1948».