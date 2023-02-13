عضو بـ«الشيوخ» لـ إيمان الحصري: السعودية أكبر شريك تجاري

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إنّ المملكة العربية السعودية هي أكبر شريك تجاري لمصر، وكذلك الحال، فإن مصر شريك تجاري مهم للمملكة العربية السعودية.

مليون سعودي في مصر

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC: «يوجد ما يقرب من مليون سعودي في مصر و150 ألف كويتي في مصر، ولدينا في مصر مقرات كثيرة للعراقيين والسوريين داخل مصر، وبالتالي فإن هناك علاقات بشرية كبيرة مع الخليج ومختلف دول العالم العربي».

أمر خطير

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «للأسف الشديد، نحن كإعلام وساسة نعطي اهتماما لا تستحقه منصات التواصل الاجتماعي، ولمحاولات وأخطاء إعلاميين هُنا أو هناك، لأن الرابطة بين مصر والسعودية والدول العربية لا تنفصل وقوية بشكل كبير، ولصالح جميع البلدان العربية».

وأكد: «أي نوع من أنواع الفُرقة يخدم الأعداء، وبالتالي فإنه لا يجب منح الأخطاء التي تحدث على منصات التواصل الاجتماعي اهتماما كبيرا، فلا يجب أن تؤثر هذه الأخطاء على التحليل الموضوعي، لأن التحليل الموضوعي هو الذي يربط بين الدول، هناك علاقات في التجارة والاتصال ونقل الكهرباء بين مصر والسعودية والأردن وغيرها».