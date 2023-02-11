شريف منير: «علاء ولي الدين خلاني وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز نواظب على الصلاة»

قال الفنان شريف منير، إنّ سنوات طويلة مرت على رحيل الفنان الكوميدي علاء ولي الدين، لكنه مازال باقيا، كما لو أنه توفى منذ وقت قريب، موضحًا: «كان تأثيره عليّ وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز قويا في الصلاة، كنا نصلي لكننا لم نكن نواظب على الصلاة، هو اللي خلانا مواظبين على الصلاة حتى اليوم، كان سببا أساسيا، وكان يسألنا عن صلاتنا باستمرار، وكان يحب كل الناس، خلاني أصحصح وأركز في الصلاة حتى اليوم، ربنا يجعله في ميزان حسناته».

علاء ولي الدين حي بذكراه في الوسط الفني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc، أن علاء ولي الدين حي بذكراه بين أصدقائه والوسط الفني، بسبب أعماله الرائعة والعلاقات الرائعة التي كانت تربطه بهم.

وتابع: «علاقة علاء ولي الدين بنا كانت قوية جدا والذكريات بيننا كانت كثيرة، ولم نشعر بأن هناك وقتا طويلا قد مرّ على وفاته، يحضرني أنه بعد الانتهاء من تصوير أحد الأعمال، وإحنا مروحين قالي نفسي آكل يوسفي، فاشترى يوسفي وبرتقال وموز، وهو بيشتري الفاكهة أكل كتير، والفكهاني عارفه وسايبه ياكله براحته».

شريف منير: علاء ولي الدين شخصيته قوية جدا

وأكد: «عندما يغضب أو ينفعل أو يكون في موقف يتسم بالجدية كان يتحول إلى شخص آخر، كان شخصية قوية جدا وزعله وحش، لكنه كان بيروح بسرعة».