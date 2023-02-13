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تجديد حبس المتهم بانتحال صفة طبيب في البحيرة 15 يوما

كتب:

إحسان شعبان
09:59 م | الإثنين 13 فبراير 2023
حبس منتحل صفة طبيب في البحيرة

حبس منتحل صفة طبيب في البحيرة

قررت محكمة جنح الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبدالحليم بكر، وعضوية المستشارين محمود الشيخ ومحمد زايد، وأمانة سر عبدالعزيز فراج، تجديد حبس «ر م ط»، وشهرته الدكتور «أ ط»، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حبس منتحل صفة طبيب في البحيرة

يأتي  ذلك على خلفية اتهامه بانتحال صفة طبيب بقرية مؤسسة البستان التابعة لدائرة مركز مركز الدلنجات، وقيامه بإدارة مركز طبي غير مرخص.

وكان المتهم ادعى قدرته على علاج الفقرات وفقرات الظهر وفقرات الرقبة وآلام العمود الفقري وعلاج المفاصل، وخشونة الركبة وعلاج آلام مفاصل الكتف، كما زعم قدرته علاج تمزق الأربطة وعلاج العصب السابع وإجراء بعض العمليات، ويتقاضى في الكشف الواحد من ضحاياه مبلغ 200 جنيه.

وكانت نيابة الدلنجات الجزئية قد قامت باستئناف قرار محكمة جنح الدلنجات الجزئية بإخلاء سبيل المتهم، وتم نظر القضية اليوم أمام محكمة استئناف الدلنجات، وبجلسة اليوم قررت تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وقال محمد الفقي، المحامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى الحبس لمدة عام، كونه انتحل صفة طبيب.

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بقلم إحسان شعبان