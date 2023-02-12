حبس الطبيب المزيف في البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر المستشار أيمن عزمي، وكيل النائب العام بمركز الدلنجات بالبحيرة، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، وسكرتارية محمد عبد العظيم، اليوم الأحد، حبس «ر م ط» وشهرته الدكتور «أ ط» 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة طبيب في قرية مؤسسة البستان التابعة لدائرة مركز مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

حبس طبيب البحيرة المزيف 4 أيام

يذكر أن المتهم كان يدير مركزا طبيا غير مرخص ويدعى قدرته على علاج الفقرات وفقرات الظهر وفقرات الرقبة وآلام العمود الفقري وعلاج المفاصل وخشونة الركبة وغيرها.

الطبيب المزيف يتقاضى 20 ألف جنيه في العملية

وكان يتقاضى الطبيب المزيف في الكشف الواحد 200 جنيه، زاعما قدرته على علاج المرضى من كافة الأمراض التي يطلبون علاجها، وجرى ضبطه وحبسه على ذمة تحريات المباحث الجنائية بمركز الدلنجات حول الواقعة.

كما أوهم الطبيب المزيف مرضاه بإجرائه للعمليات الجراحية المختلفة، حيث أوهم مريضة تعاني من سرطان الثدي بإعطائها حقن مجهولة الاسم لعلاجها، وتحصل منها مقابل ذلك على مبلغ 15000 جنيه، وأوهم مريضة بإزالة ورم بالمعدة واستئصاله عن طريق التنويم المغناطيسي مقابل مبلغ 20000 جنيه.

العقوبة القانونية

ومن جانبه قال محمد الفقي محامي بالجنايات، إن المادة 156 من قانون العقوبات في الباب العاشر الخاص بموضوع انتحال الصفة، تنص أن المتهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.