القبض على 5 أشخاص بتهمة انتحال صفة طبيب وفتح مراكز لعلاج الإدمان بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن القبض على 5 أشخاص في حملة من إدارة العلاج الحر بالمديرية وبمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات؛ يديرون 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وينتحلون صفة طبيب في ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

وقال الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، إن المراكز المضبوطة وعددها 5 تدار جميعها دون تراخيص بواسطة أفراد غير مؤهلين وليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب ولا يتوفر بها أي من الاشتراطات اللازم توافرها في المنشآت الطبية.

تحرير محاضر بانتحال صفة طبيب

وأضاف فؤاد، أنه جرى اصطحاب المسؤولين عن تلك المراكز إلى قسم شرطة مركز السنبلاوين، وتحرير محاضر بانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية دون ترخيص.

وأشار إلى أن قرارات الغلق الإداري لهذه المراكز صدرت بعد العرض على وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.