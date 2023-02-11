حبس متهم بانتحال صفة طبيب في البحيرة.. «ادعى علاج المرضى بالتنويم المغناطيسي»

قرر المستشار إسلام الدماطي، مدير نيابة الدلنجات بالبحيرة، وتحت إشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، وسكرتارية محمد عبد العظيم، حبس «ر م ط»، وشهرته الدكتور «أ ط» لانتحاله صفة طبيب بقرية مؤسسة البستان التابعة لدائرة مركز مركز الدلنجات، ويدير مركزا طبيا غير مرخص.

منتحل صفة الطبيب يدعي علاج العظام

وبحسب التحريات، فإن منتحل صفة الطبيب يدعي علاج الفقرات وفقرات الظهر وفقرات الرقبة وآلآم العمود الفقري وعلاج المفاصل وخشونة والتهابات الركبة ومفاصل الكتف وتمزق الأربطة وعلاج العصب السابع.

المتهم يوهم ضحاياه بإجراء عمليات

كما يقوم المتهم بإجراء بعض العمليات ويتقاضى في الكشف الواحد من ضحاياه مبلغ 200 جنيه، بغرض شفائهم من كافة الأمراض التي يطلبون علاجه.

وكان قد تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، بالاشتراك مع الإدارة الصحية بمركز الدلنجات، والتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط شخص يدعى «ر م ط» وشهرته الدكتور «أ ط» ينتحل صفة طبيب بقرية مؤسسة البستان التابعة لدائرة مركز مركز الدلنجات، وتحريز الأدوات المستخدمة والمستلزمات غير المعروفة ومجهولة المصدر، وإغلاق المركز وتحرير محضر جنح له.

وأوهم المتهم ضحاياه بإجرائه للعمليات الجراحية الكبرى، حيث أوهم مريضة من الإسكندرية تعاني من سرطان الثدي بإعطائها حقن مجهولة الاسم لعلاجها، وتحصل منها مقابل ذلك على مبلغ 15000 جنيه، كما أوهم مريضة بإزالة ورم بالمعدة واستئصاله عن طريق التنويم المغناطيسي مقابل مبلغ 20000 جنيه، وقام بعلاج غضروف بالظهر عن طريق دق مسامير للمريضة.

العقوبة القانونية

ومن جانبه قال محمد الفقي محامي بالجنايات، إن المادة 156 من قانون العقوبات في الباب العاشر الخاص بموضوع انتحال الصفة، تنص أن المتهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.