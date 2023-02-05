استشاري غدد تحذّر من علاج السمنة بأدوية السكر: تؤذي الغدة الدرقية

حذّرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين، من استخدام أدوية السكر لعلاج السمنة، لما له من أضرار جانبية على الشحص حال تناولها بكميات كبيرة أو مع عقاقير أخرى، كما حذّرت المواطنين، في تقرير رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي، من الحصول على أدوية التخسيس من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، حيث إنّ هناك عبوات مغشوشة ومن الصعب على المواطن العادي اكتشاف المقلّد منها.

أثر استخدام أدوية السكر في التخسيس

من جانبها، قالت الدكتورة إيناس شلتوت، استشاري أمراض السكر والغدد الصماء، إنّ استخدام أدوية السكر بغرض التخسيس قد يُصيب الإنسان بالغدة الدرقية أو يؤثر عليها، مؤكدة في تصريح لـ«الوطن»، أنّه لا توجد أي موافقات من المنظمات الدولية باستخدام أدوية السكر لإنقاص الوزن، خاصة الأدوية التي تحتوي على المادة الفعالة ميتوفومين.

استشارة الطبيب .. واتباع نظام غذائي

وأوضحت شلتوت، أنّه حال الرغبة في إنقاص الوزن وعلاج السمنة، يجب العودة إلى الطبيب المختص قبل الحصول على أي أدوية، واتباع نظام غذائي سليم دون العودة للطبيب.

وطالبت هيئة الدواء المصرية، المواطنين، بالتواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لها، واستقبال التساؤلات المختلفة والرد الفوري لها.