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«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن العلاقات المصرية السعودية: التنسيق والتشاور سياسة الدولتين

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:58 م | الإثنين 13 فبراير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان

الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان

عرضت شاشة «إكسترا نيوز» تقريرا عن العلاقات المصرية السعودية، بعنوان «التنسيق والتشاور سياسة الدولتين.. العلاقات المصرية السعودية».

وقال التقرير:«تقوم العلاقات بين الدولتين على التنسيق والتشاور لمواجهة كل ملفات المنطقة وأزمتها، ويتفق البلدان على رفض كل التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية أيا كان مصدرها».

وأضاف: «تشجع الدولتان المبادرة السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة، وتدعم الدولتان العمل العربي المشترك في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك».

وتابع: «يؤكد البلدان أهمية العمل العربي المشترك للحفاظ على الأمن القومي لدول المنطقة، ويتفق البلدان بشأن جهود مكافحة الإرهاب وتمويله، وكذلك جهود تجفيف منابعه، وتتنوع أوجه التعاون العسكري بين الدولتين في إطار التدريبات المشتركة لنقل الخبرات وتبادلها».

واستطرد: «السعودية تعد أكبر شريك تجاري لمصر في الشرق الأوسط كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية».

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