الكاتب الصحفي أحمد السرساوي: الكنيسة القبطية تحتفل بمئوية البابا شنودة أغسطس المقبل

بدأت منذ قليل ندوة سماحة البابا شنودة الثالث «مئوية الميلاد»، بحضور الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يديرها أستاذ الإعلام رامي عطا صديق، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

واستهل اللقاء بحديث أحمد السرساوي عن كتابه «الأسطورة»، الذي يتناول حياة البابا شنودة، موضحا أنه خلال شهر أغسطس المقبل تحتفل الكنيسة القبطية بمئوية البابا الراحل.

مؤتمر عن حياة البابا الراحل شنودة الثالث

وأضاف أن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يعمل على إعداد مؤتمر كامل عن حياة البابا الراحل شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رقم 117.

وقدمت الندوة الخاصة بالبابا شنودة الثالث، خدمة ترجمة بلغة الإشارة للصم والبكم.