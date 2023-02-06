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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ «صوم يونان» بـ3 قداسات يوميا

كتب:

مريم شريف
10:27 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
قداسات صوم يونان_ أرشيفية

قداسات صوم يونان_ أرشيفية

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم أهل نينوى المعروف باسم «صوم يونان»، يستمر لمدة 3 أيام ينقطع فيها الأقباط عن الطعام من منتصف الليل وحتى الغروب الشمس ثم يتناولوا المأكولات النباتية والبقولايات منقطعين عن اللحوم والألبان على أن ينتهي يوم الخميس المقبل الموافق 9 فبراير الجاري، تقيم الكنائس المختلفة خلال أيام الصوم 3 قداسات يومياً. 

لمحات عن صوم يونان

خلال السطور التالية نستعرض لمحات عن «صوم يونان»: 

- يسبق الصوم الكبير بـ15 يوماً.

- بحسب الاعتقاد المسيحي يعرف فطر يونان بـ« فصح يونان» وهو مصطلح كنسي لا يستخدم في الكنيسة إلا لعيد الفصح أو المعروف بعيد القيامة. 

- لا تعترف كنيسة الروم الأرثوذكس بصوم يونان. 

بداية صوم يونان في الكنيسة 

- تصوم كنيسة الأرمن الأرثوذكس صوم يونان لمدة 5 أيام، بينما تصومه كلا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة السريان الأرثوذكس لمدة 3 أيام. 

- عرفت الكنيسة صوم يونان في عهد البابا إبرام ابن زرعه البطريرك الـ62 في تاريخ بطاركة الكنيسة. 

وتقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية خلال أيام الصوم 3 قداسات يومياً وفي أيام أخرى تصلي قداسان من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً وثم من الساعة 1 وحتى الساعة 4 عصراً. 

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