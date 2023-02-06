الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ «صوم يونان» بـ3 قداسات يوميا

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم أهل نينوى المعروف باسم «صوم يونان»، يستمر لمدة 3 أيام ينقطع فيها الأقباط عن الطعام من منتصف الليل وحتى الغروب الشمس ثم يتناولوا المأكولات النباتية والبقولايات منقطعين عن اللحوم والألبان على أن ينتهي يوم الخميس المقبل الموافق 9 فبراير الجاري، تقيم الكنائس المختلفة خلال أيام الصوم 3 قداسات يومياً.

لمحات عن صوم يونان

خلال السطور التالية نستعرض لمحات عن «صوم يونان»:

- يسبق الصوم الكبير بـ15 يوماً.

- بحسب الاعتقاد المسيحي يعرف فطر يونان بـ« فصح يونان» وهو مصطلح كنسي لا يستخدم في الكنيسة إلا لعيد الفصح أو المعروف بعيد القيامة.

- لا تعترف كنيسة الروم الأرثوذكس بصوم يونان.

بداية صوم يونان في الكنيسة

- تصوم كنيسة الأرمن الأرثوذكس صوم يونان لمدة 5 أيام، بينما تصومه كلا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنيسة السريان الأرثوذكس لمدة 3 أيام.

- عرفت الكنيسة صوم يونان في عهد البابا إبرام ابن زرعه البطريرك الـ62 في تاريخ بطاركة الكنيسة.

وتقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية خلال أيام الصوم 3 قداسات يومياً وفي أيام أخرى تصلي قداسان من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً وثم من الساعة 1 وحتى الساعة 4 عصراً.