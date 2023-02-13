أنغام تطرح البوستر الدعائي لأغنية عيد الحب «خليني شوية معاك»

طرحت الفنانة أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة «خليني شوية معاك»، بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب.

ونشرت أنغام البوستر الدعائي للاغنية وعلقت عليه قائلة: «انتظروا كليب خليني شوية معاك بكرة الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهر».

أغنية «خليني شوية معاك» من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع خالد عز.

أغنية«عشان أراضيك»

وطرحت الفنانة أنغام، مؤخرا أغنية بعنوان «عشان أراضيك» من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، وحققت الأغنية مشاهدات عالية عبر قناة أنغام عبر اليوتيوب وتقول كلماتها: «عشان أرضيك أنا شفت الحياه بعنيك، أنا عشت اللي عدي ده ليك، بقيتلي الماضي والحاضر، بنيت الجاي كله عليك، عشان أرضيك نسيت نفسي نسيت روحي».