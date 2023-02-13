كريم الحسيني: محمد نور صاحب فكرة «الحب بتفاصيله».. وهذه طقوسي في عيد الحب

قال الفنان كريم الحسيني، مؤلف فيلم «الحب بتفاصيله»، إنّ الفنان محمد نور صاحب الفكرة، ثم تعاون كريم الحسيني مع محمد السباعي في كتابة الفيلم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «الطفلان أدهم وعمر وهما من أبطال الفيلم، صورنا ثلث الفيلم في البحرين وثلثي في مصر، أخرجت وحدة البحرين، أما الأستاذ محمد حمدي فقد أخرج الفيلم كله».

وتابع: «محمد نور دمه خفيف وهزاره حلو، وأي حاجة دلوقتي بتتقدم اجتماعية أو لايت عشان تخرج الجمهور من الظروف الصعبة بتبقى كويسة، بنحاول ندور على أي حاجة برة الأحداث اللي إحنا فيها».

وحول طقوسه مع عيد الحب، قال: «بيبقى أحلى بعد الجواز، لأن بيبقى في عشرة ومودة والإنسان بيبقى عاوز يقدر زوجته، وعندي أسرة، وفي العادي لما بجيب حاجة البيت بشتري معاها وردة، مراتي مطربة وعلى طول بجيب لها في حفلاته شيكولاتة وورد».