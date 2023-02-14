قصف أوكراني على «دونيتسك» بـ19 قذيفة من عيار 155 ملم

استهدفت القوات الأوكرانية، مساء أمس الاثنين، بـ 19 قذيفة من عيار 155 ملم، مدينة «ماكيفكا» و«دونيتسك» في «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء في 2022.

توصية كندية وفرنسية لمواطنيهما بمغادرة بيلاروسيا

بدوره، قال مصدر مطلع، إن الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، لن يشارك في حدث رفيع المستوى ستنظمه أوكرانيا في 22 فبراير الجاري، بمناسبة مرور عام على الأزمة مع روسيا.

من جانبها، أوصت الحكومة الكندية، مواطنيها في بيلاروس، بمغادرتها على متن رحلات تجارية على خلفية الأزمة الأوكرانية، وقالت الحكومة في بيان، إن سفارة «أوتاوا» في بولندا لديها قدرات محدودة للغاية على مساعدة الكنديين في بيلاروس.

«كيشيناو»: «كييف» تحاول جر مولدوفا إلى النزاع مع روسيا

وجاءت التوصية الكندية، بعد وزارة الخارجية الفرنسية التي أوصت في وقت سابق، مواطنيها في «مينسك» في بيلاروس بمغادرتها. وفي مولدوفا، قال رئيس الوزراء الأسبق إيون كيكو، في حديث للتلفزيون المولدوفي، إن «كييف» تحاول منذ فترة جر «كيشيناو» إلى النزاع مع روسيا.

وفي وقت سابق، اتهمت السلطات في «كييف»، «موسكو» بتخطيطها لتقويض النظام الديمقراطي في «مولدوفا».

وكانت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، قالت في وقت سابق، إن كانت هناك تحضيرات لتغيير النظام الدستوري بمشاركة قوى المعارضة، وخاصة «حزب شور».

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس «الأمن القومي» الأمريكي، جون كيربي، إن هذه المعلومات تثير قلقا عميقا، مضيفا خلال مؤتمر صحفي،إن «واشنطن» تدعم حكومة وشعب مولدوفا بشكل كامل

وأوضح كيربي، أنه لا يوجد لديه تأكيد مستقل لصحة تصريحات ساندو، مشيرا إلى أن «واشنطن» لا تشكك في رغبة «موسكو» وقدرتها على القيام بذلك.

وكانت وزارة الخارجية الورسية، قالت في وقت سابق، على لسان المتحدثة ماريا زاخاروفا إن هدف «واشنطن» و«الاتحاد الأوروبي» الرئيسي إزاء صربيا، يتمثل في إجبارها على الالتحاق بالعقوبات الغربية ضد «موسكو»

وفي وقت سابق، أكدت «بلجراد» على لسان الرئيس ألكسندر فوتشيتش، أن صربيا قد تضطر لفرض عقوبات على «موسكو» بسبب الضغوط الغربية عليها.