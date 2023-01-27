كندا تنضم للدول الداعمة لأوكرانيا بإعلان إرسال دبابات إلى كييف

أعلنت كندا عن إرسال دبابات إلى أوكرانيا، ليرتفع عدد الدول المشاركة في تحالف الدبابات إلى 12 دولة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن «كييف»، ستحصل من «واشنطن»، على نسخة محسنة من دبابات «إم 1 أيه 2 أبرامز»، من نسخ التصدير «غير مجهزة بسبيكة دروع سرية».

حظر تصدير «أبرامز» المحمية بالدروع المعتمدة على اليورانيوم المستنفد

وتحظر السياسة الأمريكية، تصدير «دبابات أبرامز»، المحمية بالدروع التي تعتمد على اليورانيوم المستنفد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شدد في وقت سابق، على ضرورة فرض عقوبات جديدة على روسيا والعمل بجدية أكبر لإنشاء محكمة لجرائم روسيا على بلاده وتعويض كل الأضرار التي سببتها الأزمة.

وفي السويد تلقت مجموعة «ساب»، للدفاع والطيران، طلبا من الجيش الفرنسي لتزويده بأسلحة مضادة للدبابات «إيه تي 4»، في صفقة تبلغ قيمتها 24 مليون يورو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أشارت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن عقوبات «واشنطن» الأخيرة ضد «موسكو» أظهرت عدم كفاءة وعبثية هذا النهج بشكل أوضح، مضيفة أن روسيا تقاوم بنجاح هذا النهج.