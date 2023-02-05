مصادر أمريكية في «البنتاجون» تكشف مصير منطاد التجسس الصيني

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع «البنتاغون»، أن المنطاد الصيني، الذي أسقط، أمس السبت، كان من المتوقع أن يغادر السواحل الشرقية للولايات المتحدة بحلول، أمس، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

«سي إن إن»: المنطاد الصيني قد يخرج من الساحل الشرقي بحلول السبت

ومن جهته، قال موقع «سي إن إن» الأمريكي، إنّه في وقت مبكر من صباح أمس السبت، قد يخرج المنطاد الصيني من الساحل الشرقي، بناء على نموذج الطقس التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

كما قال مسؤولان دفاعيان أمريكيان، لشبكة «سي إن إن»، إنه من المتوقع أن يصل المنطاد إلى الساحل الشرقي، ثم ينتقل إلى البحر في الجنوب الشرقي بالقرب من ولاية كارولينا، في حين أعلنت البنتاجون، في وقت سابق، أن البالون لا يشكل حاليا تهديدا عسكريا أو سياسيا.

إسقاط المنطاد الصيني قد يشكل خطرا على سلامة الأشخاص

يشار إلى أن الإدراة الأمريكية استبعدت خيار إسقاط المنطاد الصيني، مؤقتا، بسبب الخطر الذي قد يشكله الحطام على سلامة الأشخاص على الأرض، فيما قالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أمس الأول الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يضع دائما سلامة وأمن الشعب الأميركي أولا قبل اتخاذ أي قرار.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت، الخميس الماضي، أنها تتعقب تحركات منطاد تجسس صيني يحلق فوق شمال غرب الولايات المتحدة، حيث توجد مواقع عسكرية حساسة تابعة لها.

المنطاد الصيني كان يحلق فوق مواقع عسكرية حساسة

وفي هذا الصدد، قال مسؤول في «البنتاجون»، اشترط عدم كشف هويته، إن المنطاد كان يحلق على ارتفاع عال فوق مناطق تضم قواعد جوية حساسة وصواريخ استراتيجية في ملاجئ تحت الأرض، مضيفًا أنه من الواضح أن هدف المنطاد هو المراقبة، ومساره الحالي يقوده فوق عدد من المواقع الحساسة، مشيرًا إلى أنه دخل المجال الجوي الأميركي قبل عدة أيام، لكن الاستخبارات الأمريكية كانت تتعقبه قبل ذلك بفترة طويلة.