طلاب هندسة حلوان يحولون سيارة تعمل بمحرك إلى كهربائية: تحافظ على البيئة

يوما بعد يوم يثبت الطالب المصري قدرته على اقتحام كافة ميادين العلوم، وترك بصمته فيها، من حيث الابتكار والإبداع بشرط توافر الظروف التي تعينه على ذلك، وكان آخر قصص النجاح في هذا المجال هو تقدم طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان في المطرية بمشروع بحثي يقوم على تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربائية صديقه للبيئة بما يواكب توجهات الدولة الداعمة لفكرة الحفاظ على البيئة والمواكبة لاستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في نوفمبر الماضي.

وقد قدم الطلبة مشروعهم خلال معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، وذلك تحت رعاية وبدعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، وجاءت الفكرة لمجموعة من الطلاب بقسم هندسة السيارات والجرارات و تحت إشراف الدكتور مصطفي محمد أحمد.

سيارة صديقة للبيئة بجدوى اقتصادية

وتقوم فكرة المشروع على تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربائية بالكامل صديقه للبيئة وعمل مقارنه علميه كامله بين السيارتين وتحديد آليات واجراءات عمليات التحويل بشكل علمي لتحديد مدي كفاءة عملية التحويل وجدواها الاقتصادية و البيئية وإمكانية استخدامها بالسوق المصري.

المشروع يهدف إلى مواجهة أزمة البترول

وبحسب الطلاب، فإن فكرة عمل المشروع تعتمد على ثلاث جوانب مهمة على المستوى العالمي تساهم في مواجهة أزمات البترول العالمية وارتفاع أسعاره، الاستهلاك العالي منه في سيارات الاحتراق الداخلي، وتعالج السيارة مشكلة تأثر البيئة والمناخ العام بملوثات سيارات الاحتراق الداخلي، ويأتي ذلك في ظل التحول العالمي لـ«التنقل الأخضر» والعمل بالسيارات الكهربية والتحول «للمدن الخضراء»، وتتميز السيارة بأنها اقتصاديه، فالسيارات الكهربية تستهلك الطاقة بصورة منخفضة.

يدعم المشروع، السوق المصرية، حيث تبني الدولة الاتجاه العالمي «للتنقل الأخضر» و«المدن الخضراء»، في ظل اهتمام الدولة بمعالجة مشكلة تلوث المناخ الناتج عن عوادم السيارات وتنفيذ مبادرات الاحلال والتجديد، بتوجيه خاص من سياده الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق الدكتور محمد ربيع عميد كلية الهندسة: تدعم السيارة اهتمام الدولة الكبير بقطاع السيارات الكهربية وتشجيع المناخ الاستثماري والمستثمرين للنهوض بتلك الصناعة في مصر.

وعلى المستوى العلمي والهندسي، يتميز المشروع بتطبيق المناهج العلمية الهندسية بشكل عملي في عمليات التحويل وإجراء الاختبارات على المنتج النهائي، وذلك بإضافة رؤية هندسية جديدة لتحويل سيارات الاحتراق الداخلي إلى سيارات كهربية بالكامل، حيث يستهدف المشروع إيجاد حلول هندسية مناسبة للمشاكل التي تواجه عمليات التحويل والحفاظ علي كفاءة السيارة بعد التحويل.