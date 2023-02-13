جامعة حلوان تعلن عن وظائف بمستشفى بدر

أعلنت مستشفيات جامعة حلوان والمتمثلة في مستشفى بدر الجامعي عن وظيفة طبيب مقيم بنظام الإعارة من الجهة التي تم تكليفهم عليها لمدة ثلاث سنوات، ويجوز مدها إلى خمسة سنوات كما هو موضح بالملف المرفق.

وأوضحت الجامعة في منشور لها، المهارات الفنية المطلوبة لها والمتمثلة في القيام بما يسند إليه من أعمال، على ألا يكون قد أمضى عليه أكثر من 24 شهرا من تاريخ فترة الامتياز (التدريب) كفترة خبرة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: بكالوريوس في الطب والجراحة ومن خريجي كليات الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

- تقدير عام (جيد) على الأقل في البكالوريوس كما يشترط ألا يقل تقديره في مادة التخصص عن (جيد جداً) فإن لم يوجد من المتقدمين من حصل على تقدير (جيد جداً) في مادة التخصص يجوز ترشيح أحد الحاصلين على تقدير (جيد) في مادة التخصص.

المستندات المطلوبة:

1- شهادة التخرج الأصل

2- شهادة تدريب الامتياز وموضح بها الفترة التي تم قضاؤها في مستشفيات الجامعات الحكومية

3- الموقف من التجنيد (للذكور)

4- ترخيص مزاولة المهنة

5- شهادة ميلاد كمبيوتر

6- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

7- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى جامعة حلوان

8- موافقة صريحة من جهة العمل لمن يعملون في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2023/02/13

نهاية الإعلان:2023/02/27

العدد المطلوب:62

بيانات الاتصال:

مستشفى بدر الجامعي

مكتب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان