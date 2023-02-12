رابط منصة الكتاب الإلكتروني جامعة حلوان.. حمل المقررات الدراسية الآن

انتظمت اليوم أعمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات بجامعة حلوان، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حيث أعلنت الجامعة في إطار الاستعدادات للتيرم الثاني عن رابط منصة الكتاب الإلكتروني جامعة حلوان لـ:

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى

كلية الخدمة الاجتماعية

كلية التمريض

كلية التربية الرياضية( بنات)

رابط منصة الكتاب الإلكتروني جامعة حلوان

كلية العلوم كلية التكنولوجيا والتعليم

المعهد الفني للتمريض

كلية الهندسة (حلوان)

كلية الصيدلة

كلية التربية الموسيقية حمل مقرر القضايا المجتمعية

المعهد القومي للملكية الفكرية

كلية الاقتصاد المنزلي

كلية الهندسة بالمطرية

حقوق عربي

كلية التربية الفنية

منصة الكتاب الإلكتروني جامعة حلوان

كلية التجارة (لغات)

كلية التجارة (BIS - FMI)

حقوق لغات

كلية التربية الرياضية (بنين)

كلية الآداب

كلية التربية

كلية الفنون التطبيبقية

كلية السياحة والفنادق

كلية التجارة (عربي)

كلية الفنون الجميلة

أوضحت الجامعة أنه يمكن للطلاب بمختلف الكليات الدخول عبر رابط منصة الكتاب الإلكتروني جامعة حلوان لتحميل المقرارات الدراسية والإطلاع عليها والبدء في أعمال الدراسة، للفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن جميع الحقوق محفوظة لوحدة الدعم الإلكتروني.