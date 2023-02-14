خبير اقتصادي: صادرات المنسوجات المصرية وصلت إلى 3.5 مليار دولار

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالصناعات الاستراتيجية، باعتبارها تضخ أكثر من 30 مليار جنيه لدعم قطاع المنسوجات، مشيرًا إلى أنها عملت على تطوير البينة الأساسية التي تدعم هذا القطاع الذي يعد أحد مصادر الصادرات المصرية الهامة، كونه يتميز بالقبول في الأسواق العالمية لجودته وقدرته على التنافس، موضحًا أنّ قيمة الصادرات الصناعات النسيجية التي كان يتم تصديرها خلال الـ8 سنوات الماضية تضاعفت من مليار ونص دولار تقريبا حتى وصلت اليوم إلى 3.5 مليار دولار.

تنافس المنسوجات بالأسواق العالمية

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ قدرة المنسوجات على التنافس في الأسواق العالمية وتميزها بالجودة العالية كان متراجعًا في الفترة الماضية، بسبب تراجع قطاع الصناعة والبعد عن التكنولوجيا الجديدة، لذلك كان إلزاما على الدولة تحمل هذا العبء نظرا لعدم قدرة القطاع الخاص على القيام بذلك بمفرده.

تطورا كبيرا في قطاع المنسوجات

وأشار إلى أنّه أصبح هناك تطورًا كبيرًا في قطاع المنسوجات بالكامل بداية من زراعة القطن وتداوله بسعر عادل للفلاح المصري مرورا بمنظومة المحالج ومن ثم النسيج بكل قطاعاته حتى يتحول إلى مدخل إنتاج، يستطيع القطاع الخاص العمل عليه صناعيا، لافتا إلى أنّ تطوير الشركة القابضة للمنسوجات على مستوى الجمهورية بما يزيد عن 30 مليار جنيه خطوة هامة للغاية وداعمة لقطاعي الصناعة والزراعة بصفة عامة.