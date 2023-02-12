برنامج «الكونتينر» يستعرض مراحل تجهيز الجلد قبل الصناعة

تحدث الفنان أحمد داوود، عن صناعة الجلود وأجود أنواعها في أكبر المصانع المصرية وأفخمها، خلال تقديم برنامج «الكونتينر» على شاشة قناة ON، قائلا إن مصنع «بيل كلر» يستقبل الجلود من المدبح، ويتم تخزينها في ثلاجات حتى يأتي دورها حتى لا تتأثر بالجو والحرارة.

مراحل اختبار الجلود

وأضاف: «وقبل صبغها لابد أن تمر بمراحل اختبار من حيث الملمس اللون والطراوة، وعندما يكون كل شيء تمام تبدأ من هنا دباغة الجلود من خلال براميل للنقع للتخلص من الملح والشعر حتى تبدأ ملامح الجلود بالظهور، وتتم بعدها مرحلة شد الجلد وفصله طبقتين».

مواعيد البرنامج

يذاع البرنامج أسبوعيًا من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، ويسلط الضوء على نجاحات الصناعة المصرية وتصدير بعضها إلى الخارج خلال السنوات الماضية.