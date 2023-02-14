3 ناجين من زلزال تركيا بعد 198 ساعة تحت الأنقاض.. «رجال الإنقاذ يهزمون اليأس»

نجح الدفاع المدني التركي في إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض في قهرمان مرعش، بعد مرور 198 ساعة على الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، ووصفت وسائل الإعلام التركية هذه الواقعة، بأنّها تؤكد أنّه «لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس».

عمليات الإنقاذ مستمرة رغم تلاشي الآمال تدريجيا في العثور على ناجين

وذكرت شبكة «سي ان ان ترك»، أنّ شابا يبلغ 17 عاما يدعى محمد، ورجلا آخر لم تحدد هويته حتى الآن، جرى انتشالهما من تحت أنقاض مبنى سكني في منطقة كهرمان مرعش التركية اليوم، بعد نحو 198 ساعة من زلزال تركيا وسوريا المدمر، وجرى إنقاذ شخص ثالث في منطقة «أدي يمان» جنوب تركيا.

وتستمر عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا رغم تلاشي الآمال تدريجيا في العثور على ناجين، في تاسع يوم بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وطال أجزاء من شمال سوريا، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية عبر التاريخ، وخامس أقوى زلزال يخلّف ضحايا في القرن الواحد والعشرين.

وفي السادس من فبراير الحالي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر للزلازل، أعقبه مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بتركيا وسوريا.